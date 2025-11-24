21:28  24 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
20:02  24 листопада
В Одесі стався приліт шахеда по житловому будинку
19:35  24 листопада
Спортсменка із Харкова встановила новий світовий рекорд у зануренні без ластів та додаткового спорядження
24 листопада 2025, 19:28

Евакуація в Донеччині: поліцейські вивезли 92-річну жінку та її родину з Костянтинівки

24 листопада 2025, 19:28
Фото: Національна поліція України
Поліцейські продовжують евакуацію мешканців Костянтинівки, рятуючи літніх людей та тих, хто не може залишити небезпечні райони самостійно

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Міста майже спорожніло через постійні обстріли, тож поліція продовжує евакуацію цивільних мешканців з Костянтинівки. Екіпаж "Білий янгол" з Бахмута вже вивіз із небезпечного району 92-річну жінку разом з онуком, подружжя з собакою та літню жительку, яка взяла із собою свого 16-річного кота Василя.

Більшість людей приходять до екіпажу з мінімумом речей, оскільки тривалий час намагалися залишатися вдома, незважаючи на небезпеку. Проте постійні ворожі атаки, руйнування будівель і відсутність комунікацій змушують мешканців змінювати рішення та погоджуватися на евакуацію.

Поліцейські відзначають, що серед евакуйованих здебільшого літні люди. Вони наголошують на важливості не відкладати евакуацію, адже перебування у зоні бойових дій може становити серйозну загрозу життю та здоров’ю.

Екіпажі "Білих янголів" продовжують працювати у найбільш небезпечних районах Донеччини, надаючи допомогу тим, хто не може самостійно покинути небезпечні території. Водночас поліція закликає громадян слідкувати за повідомленнями та скористатися можливістю безпечного перевезення.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині поліцейські Нікопольщини під час патрулювання здійснили героїчний порятунок 48-річної жінки, яка отримала осколкові поранення від вибуху російського дрона, евакуювавши постраждалу в екстремальних умовах безперервної атаки.

Авіаудар по Слов'янську: в ДСНС показали наслідки
24 листопада 2025, 14:29
РФ атакувала енергооб'єкти в чотирьох областях: найскладніша ситуація на Дніпропетровщині
24 листопада 2025, 11:14
Гуляйполе під ворожими FPV: мешканців евакуюють до безпечних міст
24 листопада 2025, 10:21
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
В Україні починають дорожчати "святкові" фрукти: як змінились цінники
24 листопада 2025, 23:55
В Україні змінились цінники на овочі: що подорожчало, а що подешевшало за останній тиждень
24 листопада 2025, 23:35
На Вінниччині жінка кинулась у полум'я, рятуючи собаку в пожежі
24 листопада 2025, 22:15
Поки у Вашингтоні оголошували про "завершення" однієї війни, з Пекіна пролунало нагадування про потенційно нову
24 листопада 2025, 22:11
Відомий в Україні гірськолижний курорт продають за 116 млн грн
24 листопада 2025, 22:03
На Черкащині судитимуть батька, який дозволив неповнолітньому сину сісти за кермо
24 листопада 2025, 21:45
Внаслідок російської атаки частина Одеси залишилася без світла
24 листопада 2025, 21:44
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
24 листопада 2025, 21:28
У Запоріжжі через суд добились ремонту укриття в лікарні: як це сталось
24 листопада 2025, 21:25
Українцям розповіли, як зростатимуть цiни наступного року
24 листопада 2025, 21:09
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
