Фото: Національна поліція України

Поліцейські продовжують евакуацію мешканців Костянтинівки, рятуючи літніх людей та тих, хто не може залишити небезпечні райони самостійно

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Міста майже спорожніло через постійні обстріли, тож поліція продовжує евакуацію цивільних мешканців з Костянтинівки. Екіпаж "Білий янгол" з Бахмута вже вивіз із небезпечного району 92-річну жінку разом з онуком, подружжя з собакою та літню жительку, яка взяла із собою свого 16-річного кота Василя.

Більшість людей приходять до екіпажу з мінімумом речей, оскільки тривалий час намагалися залишатися вдома, незважаючи на небезпеку. Проте постійні ворожі атаки, руйнування будівель і відсутність комунікацій змушують мешканців змінювати рішення та погоджуватися на евакуацію.

Поліцейські відзначають, що серед евакуйованих здебільшого літні люди. Вони наголошують на важливості не відкладати евакуацію, адже перебування у зоні бойових дій може становити серйозну загрозу життю та здоров’ю.

Екіпажі "Білих янголів" продовжують працювати у найбільш небезпечних районах Донеччини, надаючи допомогу тим, хто не може самостійно покинути небезпечні території. Водночас поліція закликає громадян слідкувати за повідомленнями та скористатися можливістю безпечного перевезення.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині поліцейські Нікопольщини під час патрулювання здійснили героїчний порятунок 48-річної жінки, яка отримала осколкові поранення від вибуху російського дрона, евакуювавши постраждалу в екстремальних умовах безперервної атаки.