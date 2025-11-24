Авіаудар по Слов'янську: в ДСНС показали наслідки

Фото: ДСНС Донеччини

У Донецькій області російські війська завдали авіаудару по місту Слов'янськ

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що пошкоджено два багатоквартирні та один приватний будинки, місцеве підприємство.

Також загорілися гараж і сміття, але пожежу оперативно ліквідували вогнеборці.

Крім того, під прицілом ворога опинилися Краматорськ та селище Черкаське. Там зазнали руйнувань понад 20 приватних будинків, адмінбудівля та магазин.

Нагадаємо, у неділю, 23 листопада, о 15:53 окупанти скинули на Слов’янськ авіабомби "ФАБ-250" з УМПК. Один із боєприпасів поцілив по території багатоквартирного будинку. Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро людей, серед яких двоє дітей.