Фото: прокуратура

В воскресенье, 23 ноября, в 15:53 оккупанты сбросили на Славянск авиабомбы "ФАБ-250" с УМПК. Один из боеприпасов попал по территории многоквартирного дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В результате вражеской атаки повреждены дома и автомобили.

Получили ранения пять гражданских – две девочки в возрасте 13 и 15 лет, 81-летняя пенсионерка и двое мужчин 57 и 75 лет. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, перелом, ушибы и острую реакцию на стресс. Им оказали медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на 24 ноября российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова. Возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие.