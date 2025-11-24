Россияне сбросили авиабомбы на Славянск: пятеро раненых, среди них – дети
В воскресенье, 23 ноября, в 15:53 оккупанты сбросили на Славянск авиабомбы "ФАБ-250" с УМПК. Один из боеприпасов попал по территории многоквартирного дома
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
В результате вражеской атаки повреждены дома и автомобили.
Получили ранения пять гражданских – две девочки в возрасте 13 и 15 лет, 81-летняя пенсионерка и двое мужчин 57 и 75 лет. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, перелом, ушибы и острую реакцию на стресс. Им оказали медицинскую помощь.
Напомним, в ночь на 24 ноября российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова. Возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие.
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Ударил молотком: в Луцке мужчина во время конфликта убил мать
24 ноября 2025, 10:57Во Львове родители устроили стрельбу во дворе школы из-за ссоры детей
24 ноября 2025, 10:50Удар FPV-дрона по автомобилю на Харьковщине: машина сгорела дотла
24 ноября 2025, 10:39За взятки принимали "нужные" решения в судах: в Одессе задержали судью и адвоката
24 ноября 2025, 10:37Гуляйполе под враждебными FPV: жителей эвакуируют в безопасные города
24 ноября 2025, 10:21Россияне утром обстреляли Херсон: есть жертвы
24 ноября 2025, 10:12Россияне атаковали FPV-дроном село под Запорожьем: есть раненые
24 ноября 2025, 09:56Смертельное ДТП на Прикарпатье: иностранец на Mercedes сбил пешехода
24 ноября 2025, 09:5428 пунктов Дмитриева-Виткофа. Или при чем здесь логика Трампа и наши выборы
24 ноября 2025, 09:42Украинские СБС атаковали химзавод БРОМ в Крыму – Бровде
24 ноября 2025, 09:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского