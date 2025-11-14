Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить понад 1 мільйон 156 тисяч військових. За останню добу українські воїни ліквідували 1040 окупантів, знищили дві бронемашин та 35 артсистем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 14.11.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, російські пропагандистські канали розповсюджують фейкове відео, на якому нібито зображені поранені українські військові, що виходять із Покровська Донецької області. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни не контролюють Покровськ і не взяли українські війська в оточення.