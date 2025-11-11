У місті на Донеччині зупинили газопостачання через російські обстріли

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ворожі обстріли у Лимані спричинили пошкодження системи, через яке без газопостачання опинилось усе місто. Йдеться про понад 1100 абонентів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Донецьку ОВА.

"Ситуація в Лимані залишається складною через активні бойові дії. Наразі відсутнє газопостачання в Лимані у зв'язку з руйнуванням російськими військами підводного газопроводу. Ми готові хоч зараз розпочати ремонт, аби для цього була фізична можливість", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що газопостачання в місті обов'язково відновлять як тільки це стане можливим.

Раніше речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець заявив, що росіяни намагаються обійти Ямпіль, щоб наблизитися до Лиману. Російські загарбники накопичують сили у Серебрянському лісі, а безпосередньо перед штурмами концентруються в районі Ямпільського лісництва.