11:27  11 листопада
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2025, 16:08

У місті на Донеччині зупинили газопостачання через російські обстріли

11 листопада 2025, 16:08
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ворожі обстріли у Лимані спричинили пошкодження системи, через яке без газопостачання опинилось усе місто. Йдеться про понад 1100 абонентів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Донецьку ОВА.

"Ситуація в Лимані залишається складною через активні бойові дії. Наразі відсутнє газопостачання в Лимані у зв'язку з руйнуванням російськими військами підводного газопроводу. Ми готові хоч зараз розпочати ремонт, аби для цього була фізична можливість", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що газопостачання в місті обов'язково відновлять як тільки це стане можливим.

Раніше речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець заявив, що росіяни намагаються обійти Ямпіль, щоб наблизитися до Лиману. Російські загарбники накопичують сили у Серебрянському лісі, а безпосередньо перед штурмами концентруються в районі Ямпільського лісництва.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область Донеччина лиман атака війна газопостачання газ
Росіяни заходять у Покровськ під покровом туману: у місті понад 300 окупантів
11 листопада 2025, 12:26
За пів години по Краматорську вдарили сім безпілотників: є загиблий
11 листопада 2025, 07:12
РФ стягує 150 тис. військових до Донеччини: Путін готує "вирішальний маневр" у Покровську
10 листопада 2025, 21:16
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Дніпропетровщині жінка жорстоко розправилась з 69-річною пенсіонеркою
11 листопада 2025, 17:05
СБУ та Нацполіція повідомили про підозру раднику Міністра соціальної політики
11 листопада 2025, 16:52
Зеленський відвідав Херсон: що сказав президент
11 листопада 2025, 16:52
На Рівненщині чоловік вбив знайомого молотком та ножем: завдавав удари по тілу
11 листопада 2025, 16:45
У Дніпрі засудили коригувальника: передавав координати нафтобази
11 листопада 2025, 16:25
Фонд Стерненка отримав 44 млн грн від угод зі слідством
11 листопада 2025, 16:21
Генштаб: Уражено потужності НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез" у Росії
11 листопада 2025, 15:56
В Україні різко подорожчали популярні продукти
11 листопада 2025, 15:39
На Рівненщині чоловік жорстоко побив односельця: звинуватив у крадіжці та завдав удар ножем
11 листопада 2025, 15:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »