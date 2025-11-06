Оккупанты пытаются обойти Ямполь, чтобы приблизиться к Лиману, — 11-й корпус

Российские войска пытаются обойти Ямполь в Донецкой области, чтобы продвинуться в направлении Лимана — одного из главных оперативных приоритетов на востоке Украины

Об этом сообщил представитель 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец в эфире телеканала "Ми — Україна", передает RegioNews.

По его словам, половина всех атак на славянском направлении сегодня приходится именно на район Ямполя. Противник не штурмует сам город, но пытается его обойти, используя лесные массивы для маскировки и маневра.

"Леса на севере и юге от города оккупанты применяют для маскировки, пытаясь пробраться через расчеты ВСУ", — отметил Запорожец.

Известно, что россияне накапливают силы в Серебрянском лесу, а прямо перед штурмами концентрируются в районе Ямпольского лесничества. Именно этот участок фронта сейчас один из самых горячих — здесь фиксируется около 50% всех атак на славянском направлении.

На лиманском направлении противник продолжает использовать тактику истощения, делая ставку на внедрение роботизированных систем и беспилотников. По оценкам аналитиков, битва за Лиман может стать следующей масштабной фазой боев, подобной продолжающейся за Покровск.

Напомним, ранее DeepState сообщил, что российские войска захватили три населенных пункта в Донецкой области – Перестройку, Комар и Мирное, которые расположены на Новопавловском направлении.