16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
12:40  06 ноября
На Волыни мужчина устроил наркобизнес через Telegram
09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2025, 16:10

Оккупанты пытаются обойти Ямполь, чтобы приблизиться к Лиману, — 11-й корпус

06 ноября 2025, 16:10
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Российские войска пытаются обойти Ямполь в Донецкой области, чтобы продвинуться в направлении Лимана — одного из главных оперативных приоритетов на востоке Украины

Об этом сообщил представитель 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец в эфире телеканала "Ми — Україна", передает RegioNews.

По его словам, половина всех атак на славянском направлении сегодня приходится именно на район Ямполя. Противник не штурмует сам город, но пытается его обойти, используя лесные массивы для маскировки и маневра.

"Леса на севере и юге от города оккупанты применяют для маскировки, пытаясь пробраться через расчеты ВСУ", — отметил Запорожец.

Известно, что россияне накапливают силы в Серебрянском лесу, а прямо перед штурмами концентрируются в районе Ямпольского лесничества. Именно этот участок фронта сейчас один из самых горячих — здесь фиксируется около 50% всех атак на славянском направлении.

На лиманском направлении противник продолжает использовать тактику истощения, делая ставку на внедрение роботизированных систем и беспилотников. По оценкам аналитиков, битва за Лиман может стать следующей масштабной фазой боев, подобной продолжающейся за Покровск.

Напомним, ранее DeepState сообщил, что российские войска захватили три населенных пункта в Донецкой области – Перестройку, Комар и Мирное, которые расположены на Новопавловском направлении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Донецк фронт
Павловка на Запорожье под контролем окупантов – DeepState
06 ноября 2025, 15:42
Пограничники уничтожили состав горюче-смазочных материалов россиян на Юге
06 ноября 2025, 13:29
В Житомирской области обезвредили боевые элементы российских ракет Х-101 и дронов-камикадзе
06 ноября 2025, 12:13
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
06 ноября 2025, 17:15
В Тернополе полицейские задержали мужчину, требовавшего 4000 долларов за услугу "уклонения от службы"
06 ноября 2025, 16:55
Завтра в Украине без осадков и до +16
06 ноября 2025, 16:22
Украинцы могут получать две пенсии за работу в Украине и Польше
06 ноября 2025, 16:19
Пограничникам предлагали более 22 миллионов: в ГПСУ рассказали о попытках уехать за границу за взятку
06 ноября 2025, 16:10
В Ивано-Франковске взорвалась зарядная станция в офисе: есть раненые
06 ноября 2025, 16:06
Новые санкции против РФ: что запрещено и на кого распространяются
06 ноября 2025, 16:06
Финмониторинг во главе с Прониным более полугода не предоставляет НАБУ данные о движении средств компании Fire Point, — УП
06 ноября 2025, 15:58
Работа в Харьковской области: актуальные вакансии недели
06 ноября 2025, 15:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »