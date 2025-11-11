Фото: Краматорский городской совет

Вечером 10 ноября российские войска совершили массированную атаку на Краматорск. В течение получаса по городу ударили семь ударных беспилотников

Об этом сообщил Краматорский городской совет, передает RegioNews.

По предварительной информации, с 20:13 по 20:39 россияне применили семь дронов-камикадзе.

Под огонь попали гражданская инфраструктура и частный сектор – повреждены образовательное учреждение и жилые дома.

В результате обстрела погиб мужчина 1961 года рождения.

Напомним, РФ атаковала дроном пассажирский автобус в Краматорске Донецкой области. В результате атаки пострадали два человека. Согласно предварительной информации, пострадали мужчина 1965 года рождения и женщина 1952 года.