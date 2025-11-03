В Покровске продолжается совместная операция ГУР и ВСУ: локальное контрнаступление дает результаты

В городе Покровск Донецкой области продолжается совместная операция Главного управления разведки и Вооруженных сил Украины

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

По данным командования, локальное контрнаступление уже дает результаты: украинские войска успешно освобождают отдельные позиции и уменьшают активность российских захватчиков в этом направлении.

Отмечается, что противник пытается наращивать силы, но благодаря координации и эффективным действиям защитников потери врага увеличиваются.

Командование призывает население оставаться в безопасных местах и сообщать о какой-либо подозрительной активности, чтобы способствовать эффективности операции.

Ранее сообщалось, ЦПД опроверг фейки об окружении Покровска и Купянска. По словам Коваленко, планы противника существуют, но пока не реализованы, а фейки о "скором захвате Донбасса" были частью информационной кампании России.