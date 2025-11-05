Російські війська намагаються закріпитися в Покровську – DeepState
У районі Покровська на Донеччині російські війська продовжують накопичення сил і спроби закріпитися в місті
Про це інформує RegioNews з посиланням на моніторинговий проєкт DeepState.
Зафіксовано активність противника по всій території населеного пункту – російські підрозділи облаштовують позиції, накопичують техніку та налагоджують логістику для подальшого просування.
Одночасно Сили оборони проводять заходи з ураження живої сили та техніки противника. Активно працюють оператори ударних дронів, які завдають точкових ударів по скупченнях ворога.
Російські війська також намагаються встановити контроль над територією між Покровськом і Гришиним, що є важливою логістичною ділянкою для підходів до міста. У цій місцевості тривають бої та зачистки українськими підрозділами.
Водночас ситуація на південних околицях Покровська залишається складною: противнику вдалося частково закріпитися та облаштувати позиції, що ускладнює блокування його просування.
Становище загострюється і в сусідньому Мирнограді, який поступово втрачає сполучення з навколишніми територіями. За оцінками спостерігачів, у разі втрати цього міста наслідки можуть бути одними з найболючіших для регіону.
Нагадаємо, у місті Покровськ Донецької області триває спільна операція Головного управління розвідки та Збройних Сил України. За даними командування, локальний контрнаступ вже дає позитивні результати.
Раніше українські спецпризначенці показали кадри вуличних боїв у Покровську.
