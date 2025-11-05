08:39  05 листопада
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
08:18  05 листопада
800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення
07:21  05 листопада
На Київщині затримали чоловіка, який протягом року ґвалтував неповнолітніх падчерок
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 07:18

Російські війська намагаються закріпитися в Покровську – DeepState

05 листопада 2025, 07:18
Читайте также на русском языке
Мапа Deep State
Читайте также
на русском языке

У районі Покровська на Донеччині російські війська продовжують накопичення сил і спроби закріпитися в місті

Про це інформує RegioNews з посиланням на моніторинговий проєкт DeepState.

Зафіксовано активність противника по всій території населеного пункту – російські підрозділи облаштовують позиції, накопичують техніку та налагоджують логістику для подальшого просування.

Одночасно Сили оборони проводять заходи з ураження живої сили та техніки противника. Активно працюють оператори ударних дронів, які завдають точкових ударів по скупченнях ворога.

Російські війська також намагаються встановити контроль над територією між Покровськом і Гришиним, що є важливою логістичною ділянкою для підходів до міста. У цій місцевості тривають бої та зачистки українськими підрозділами.

Водночас ситуація на південних околицях Покровська залишається складною: противнику вдалося частково закріпитися та облаштувати позиції, що ускладнює блокування його просування.

Становище загострюється і в сусідньому Мирнограді, який поступово втрачає сполучення з навколишніми територіями. За оцінками спостерігачів, у разі втрати цього міста наслідки можуть бути одними з найболючіших для регіону.

Нагадаємо, у місті Покровськ Донецької області триває спільна операція Головного управління розвідки та Збройних Сил України. За даними командування, локальний контрнаступ вже дає позитивні результати.

Раніше українські спецпризначенці показали кадри вуличних боїв у Покровську.

Читайте також: Путін бреше собі чи його оточення бреше йому

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область Покровськ російська армія вуличні бої ЗСУ війна спецоперація
Сили оборони за добу знешкодили ще 900 окупантів та 24 ворожі артсистеми
05 листопада 2025, 07:07
Українські військові відбили понад два десятки ворожих атак на Покровському напрямку
04 листопада 2025, 18:34
РФ у жовтні скинула на Україну рекордну кількість КАБів
04 листопада 2025, 14:08
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Тотальна брехня як головний геймчейнджер нашої поразки
05 листопада 2025, 08:40
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
05 листопада 2025, 08:39
Удари ворога по Сумщині: у поліції розповіли про наслідки нових обстрілів
05 листопада 2025, 08:26
800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення
05 листопада 2025, 08:18
Росіяни готують порт у Маріуполі до приймання військових катерів – Андрющенко
05 листопада 2025, 08:15
Мережа незаконних АЗС на Одещині: суд виніс вирок у справі
05 листопада 2025, 08:10
Росіяни атакували у Миколаєві промислову інфраструктуру
05 листопада 2025, 07:58
Дев’ятеро постраждалих у ДТП з автобусом на Житомирщині: поліція завершила розслідування
05 листопада 2025, 07:47
У Запоріжжі розпочався опалювальний сезон: до 11 листопада підключать житлові будинки
05 листопада 2025, 07:45
На Кіровоградщині знищили бойові частини ворожих дронів: серед них – термобаричний заряд
05 листопада 2025, 07:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »