16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
13:50  04 ноября
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
04 ноября 2025, 18:34

Украинские военные отбили более двух десятков вражеских атак на Покровском направлении

04 ноября 2025, 18:34
фото: tsn.ua
С начала суток произошло 103 боевых столкновений. Самая сложная ситуация под Покровском

Об этом говорит RegioNews со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях армия РФ нанесла три авиационных удара, сбросили пять управляемых авиабомб, совершили 87 обстрелов. Кое-где украинским военным удалось продвинуться вперед и закрепиться.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили три вражеских атаки в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского.

На Купянском направлении россияне совершили четыре штурмовых действия вблизи населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.

На Лиманском направлении российские захватчики атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Коровой Яр, Дробышево и в направлении Лимана.

На Славянском направлении наши защитники отбили 12 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного и Дроновки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение вблизи населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении россияне активизировали в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток армия РФ совершила 27 атак в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Родинское, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Зверевое, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное.

На Александровском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Степное, Вербовое, Егоровка, Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили одну атаку россиян в районе Новониколаевки, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Степное.

Как сообщалось, в октябре 2025 года россияне резко увеличили количество ударов по управляемым авиационным бомбам по территории Украины. По данным Минобороны, в октябре на территорию Украины было сброшено более 5 тысяч КАБ.

31 октября 2025
07 августа 2025
