Украинские военные отбили более двух десятков вражеских атак на Покровском направлении
С начала суток произошло 103 боевых столкновений. Самая сложная ситуация под Покровском
Об этом говорит RegioNews со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях армия РФ нанесла три авиационных удара, сбросили пять управляемых авиабомб, совершили 87 обстрелов. Кое-где украинским военным удалось продвинуться вперед и закрепиться.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили три вражеских атаки в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского.
На Купянском направлении россияне совершили четыре штурмовых действия вблизи населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.
На Лиманском направлении российские захватчики атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Коровой Яр, Дробышево и в направлении Лимана.
На Славянском направлении наши защитники отбили 12 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного и Дроновки.
На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение вблизи населенного пункта Ступочки.
На Константиновском направлении россияне активизировали в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Бересток и Софиевка.
На Покровском направлении с начала суток армия РФ совершила 27 атак в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Родинское, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Зверевое, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное.
На Александровском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Степное, Вербовое, Егоровка, Новогригоровка.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили одну атаку россиян в районе Новониколаевки, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Степное.
Как сообщалось, в октябре 2025 года россияне резко увеличили количество ударов по управляемым авиационным бомбам по территории Украины. По данным Минобороны, в октябре на территорию Украины было сброшено более 5 тысяч КАБ.