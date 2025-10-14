Українські війська просунулися майже на 2 км на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За останню добу в Покровському районі українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.

За його словами, попри невдалі намагання ворога просунутися на деяких напрямках, нашими воїнами протягом минулої доби проведено пошук та знищення противника на території Покровського району Донецької області.

"Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км", – додав він.

Сирський особливо відзначив захисників зі складу 33-го окремого штурмового полку та 253-го батальйону.

Як повідомлялось, Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині. У результаті бою було знищено та уражено: 1 танк, 12 бойових броньованих машин та близько сотні бійців ворога.