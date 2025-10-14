11:38  14 жовтня
На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
11:15  14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
14 жовтня 2025, 17:39

Українські війська просунулися майже на 2 км на Донеччині

14 жовтня 2025, 17:39
ілюстративне фото: з відкритих джерел
За останню добу в Покровському районі українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.

За його словами, попри невдалі намагання ворога просунутися на деяких напрямках, нашими воїнами протягом минулої доби проведено пошук та знищення противника на території Покровського району Донецької області.

"Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км", – додав він.

Сирський особливо відзначив захисників зі складу 33-го окремого штурмового полку та 253-го батальйону.

Як повідомлялось, Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині. У результаті бою було знищено та уражено: 1 танк, 12 бойових броньованих машин та близько сотні бійців ворога.

09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
07 серпня 2025
