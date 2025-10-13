20:59  13 жовтня
13 жовтня 2025, 21:29

Росіяни знову атакували Костянтинівку на Донеччині, є жертви

13 жовтня 2025, 21:29
фото: Сергій Горбунов, начальник Костянтинівської міської військової адміністрації
Внаслідок російського терору Костянтинівки на Донеччині загинули двоє людей, ще троє поранені

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов.

За його словами, в одному з випадків ворожий дрон влучив у легковий автомобіль, у якому пересувалися місцеві жителі. Внаслідок вибуху двоє людей загинули на місці.

Ще двоє цивільних зазнали поранень під час руху автомобілем та самостійно звернулися до медиків у місті Дружківка.

"Інший удар FPV-дроном також був спрямований по Костянтинівці. Поранення отримав один цивільний, який самостійно звернувся за допомогою до лікарні у місті Краматорськ", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 жовтня армія РФ обстріляла Костянтинівку Донецької області керованими авіабомбами. Внаслідок атаки було пошкоджено церкву, загинули цивільні.

