Росіяни знову атакували Костянтинівку на Донеччині, є жертви
Внаслідок російського терору Костянтинівки на Донеччині загинули двоє людей, ще троє поранені
Як передає RegioNews, про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов.
За його словами, в одному з випадків ворожий дрон влучив у легковий автомобіль, у якому пересувалися місцеві жителі. Внаслідок вибуху двоє людей загинули на місці.
Ще двоє цивільних зазнали поранень під час руху автомобілем та самостійно звернулися до медиків у місті Дружківка.
"Інший удар FPV-дроном також був спрямований по Костянтинівці. Поранення отримав один цивільний, який самостійно звернувся за допомогою до лікарні у місті Краматорськ", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 11 жовтня армія РФ обстріляла Костянтинівку Донецької області керованими авіабомбами. Внаслідок атаки було пошкоджено церкву, загинули цивільні.