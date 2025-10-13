Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ у взаємодії з "Азовоам" та операторами БпЛА відбили спробу наступу армії РФ на Добропільському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Як зазначається, під час наступу ворог задіяв підрозділи трьох мотострілецьких бригад та однієї бригади морської піхоти й намагався прорвати оборону за підтримки бойової техніки. В операції брали участь 17 бойових броньованих машин і один танк.

Під час контрзаходів українські підрозділи завдали ударів БпЛА та ефективного вогневого ураження, зірвавши наступ окупантів.

"У результаті бою було знищено та уражено: 1 танк, 12 бойових броньованих машин, та близько сотні окупантів. Рештки ворожих підрозділів відступили, зазнавши значних втрат", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на днях українські прикордонники відбили черговий штурм росіян на Донеччині. Було знищено 4 танки, 4 БМП-3, 1 МТ-ЛБ, 10 бойових бронемашин.