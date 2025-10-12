16:46  11 октября
12 октября 2025, 09:30

Потери российской армии в Украине превысили 1,1 млн человек - Генштаб

12 октября 2025, 09:30
Читайте також українською мовою
Фото: Генеральный штаб ВСУ
Читайте також
українською мовою

Российские войска продолжают нести существенные потери на всех направлениях фронта, тогда как украинские силы системно уничтожают технику и живую силу врага

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ, передает RegioNews.

По состоянию на 12 октября 2025 года общие боевые потери российских войск в Украине, по данным Генерального штаба ВСУ, достигли ориентировочно 1 миллиона 122 тысячи 810 человек. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1240 окупантов.

Согласно информации военных, с 24 февраля 2022 года украинские силы также уничтожили 11248 танков и 23345 боевых бронированных машин. Артиллерийские подразделения противника потеряли 33 578 систем, из них 10 – за последние сутки. Ударные возможности врага также уменьшились из-за потери 1518 реактивных систем залпового огня и 1225 средств противовоздушной обороны.

В воздухе ситуация для агрессора тоже остается сложной. С начала войны уничтожено 427 самолетов и 346 вертолетов. Активное противодействие украинских защитников беспилотным угрозам продолжается: уничтожено уже 69 010 беспилотников оперативно-тактического уровня, из них 244 – только за последние сутки. Также на счету Сил обороны – 3859 сбитых крылатых ракет.

Потери противника в технике продолжают расти. ВСУ уничтожили 63 934 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 976 единиц специальной техники. Кроме того, на дне остаются 28 вражеских кораблей и катеров, а также одна подлодка.

Украинские военные отмечают, что данные уточняются, ведь боевые действия продолжаются по всей линии фронта, а противник ежедневно несет новые потери в живой силе и технике.

Ранее сообщалось, российская армия продолжает наносить удары по Днепропетровщине, атакуя населенные пункты беспилотниками и артиллерией.

боевые потери штаб ВСУ война вторжение РФ
