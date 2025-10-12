16:46  11 октября
12 октября 2025, 09:07

В Днепропетровской области сбили 3 вражеских БПЛА: что известно о последствиях атак

12 октября 2025, 09:07
Фото: Днепровская ОВА
Вражеские обстрелы не прекращаются, российская армия ударила по нескольким районам Днепропетровщины, что повлекло за собой новые разрушения

Об этом сообщают в Днепровской ОВА, передает RegioNews.

Вечером 11 октября и ночью российские войска продолжали обстрелы населенных пунктов Днепропетровской области. Больше всего пострадали Никопольский, Павлоградский и Синельниковский районы. Под огнем оказались жилые кварталы и объекты инфраструктуры, однако по предварительной информации, во время ночных атак люди не пострадали.

Разрушения после обстрелов в Никопольском районе

По Никопольскому району враг открыл огонь из тяжелой артиллерии, обстреляв районный центр и Покровскую громаду. На местах работают аварийные службы, которые фиксируют масштабы повреждений и оказывают помощь местным жителям. Ближе к рассвету взрывы прогремели в Павлоградском районе – туда оккупанты направили беспилотник. В результате попадания загорелся один из объектов инфраструктуры, пожар оперативно ликвидировали.

Еще один дрон противник запустил по Покровской громаде Синельниковского района. В результате атаки сгорел легковой автомобиль, к счастью, никто из людей не пострадал. По данным Воздушного командования "Восток", силы противовоздушной обороны сбили 3 вражеских БпЛА над территорией области.

Напомним, днем 11 октября в результате атаки FPV-дроном в Никополе погибла 23-летняя женщина. В результате других ударов пострадали 62-летний мужчина и 37-летняя женщина, а на Синельниковщине травмы получила 11-летняя девочка. В Никополе повреждены жилой дом, магазин и объекты инфраструктуры. Правоохранители документируют последствия обстрелов и фиксируют все факты военных преступлений.

Ранее сообщалось, в результате авиаудара по Константиновке российская армия разрушила церковь и жилые дома, погибли 2 местных жителя 49 и 56 лет. Среди пострадавших оказалась семья с чудом спасшимся маленьким ребенком.

