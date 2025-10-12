16:46  11 жовтня
Сварка в автобусі Кривого Рогу закінчилася смертю пасажира
16:15  11 жовтня
На Чернігівщині знищили боєприпас "Іскандер-К", що впав біля житлових будинків
10:42  11 жовтня
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
12 жовтня 2025, 10:24

На Донеччині під обстріл потрапили два райони - 4 загиблих і 9 поранених

12 жовтня 2025, 10:24
Фото: Телеграм/Донецька ОВА
За добу на Донеччині зафіксували численні обстріли, через які постраждали люди та пошкоджено житлові й адміністративні будівлі

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

У Краматорському районі за минулу добу зафіксували численні пошкодження об’єктів інфраструктури та приватного майна. У Лиманській громаді постраждало одне авто. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади внаслідок обстрілів пошкоджено гараж, літню кухню та дві автівки. У Райгородку зазнала ушкоджень місцева інфраструктура. У самому Краматорську постраждало авто та промислова зона. У Новоіверському Новодонецької громади обстріли пошкодили адміністративну будівлю та інші об’єкти інфраструктури.

Пошкоджені будинки в Олександрівці після обстрілів

Трагічні наслідки мали обстріли в Олександрівці: одна людина загинула, пошкоджено 13 приватних будинків, адміністративну будівлю, господарську споруду та чотири автівки. У Старорайському Дружківської громади одна людина загинула, ще троє отримали поранення, а один житловий будинок зазнав ушкоджень. У Костянтинівці внаслідок обстрілів загинули двоє людей, шестеро отримали поранення; пошкоджено 19 приватних будинків, багатоповерхівку та храм.

Рятувальники працюють на місцях ушкоджень

У Бахмутському районі зафіксовано пошкодження чотирьох будинків у місті Сіверськ.

Загалом за добу ворог здійснив 21 обстріл населених пунктів Донеччини. З районів, що опинилися під вогнем, евакуйовано 124 людини, серед них 48 дітей. Правоохоронці та рятувальні служби продовжують фіксувати пошкодження та надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських військ в Україні перевищили 1,1 мільйона осіб. Українські сили продовжують завдавати масштабних ударів по живій силі та техніці ворога.

