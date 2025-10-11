16:46  11 жовтня
11 жовтня 2025, 18:37

РФ скинула бомбу на церкву в Костянтинівці, є жертви

11 жовтня 2025, 18:37
фото: Вадим Філашкін / Донецька ОДА (ОВА)
Армія РФ 11 жовтня обстріляли Костянтинівку Донецької області керованими авіабомбами. Пошкоджено церкву, є загиблі та постраждалі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його словами, щонайменше 2 людини загинули і 5 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Костянтинівці.

"Росіяни знову атакували місто авіабомбами – убили двох місцевих чоловіків 49 і 56 років. Пошкоджено 9 приватних будинків і церкву", – йдеться у повідомленні.

Крім того, на місці удару поліція виявила 2-річного хлопчика. Дитина не постраждала, але поранення отримали його батько і дідусь.

Раніше українські прикордонники відбили ворожий штурм Костянтинівки на Донеччині. Ворог застосував важку бронетехніку: танки, БМД, БМП, МТ-ЛБ тощо.

Всі новини »
