Фото: полиция

В течение 9 октября в результате вражеских атак в Донецкой области погибли трое мирных жителей

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Два человека погибли в Константиновке, один – в Славянске.

Еще 11 человек в области за сутки получили ранения.

Как отметил чиновник, общее количество жертв россиян в Донецкой области – 3676 погибших и 8301 пострадавший – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились 28 населенных пунктов Херсонской области. Один человек погиб, еще шесть – ранены.