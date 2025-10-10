Російські обстріли на Донеччині: троє людей загинули, 11 – поранені
Впродовж 9 жовтня внаслідок ворожих атак на Донеччині загинули троє мирних мешканців
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
Дві людини загинули в Костянтинівці, одна – у Слов'янську.
Ще 11 людей в області за добу дістали поранення.
Як зазначив посадовець, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 3676 загиблих і 8301 постраждалий – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 28 населених пунктів Херсонської області. Одна людина загинула, ще шестеро поранені.
