Українські прикордонники відбили ворожий штурм Костянтинівки на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Скориставшись погіршенням погодних умов противник здійснив спробу захопити Костянтинівку на Донеччині. Ворог застосував важку бронетехніку: танки, БМД, БМП, МТ-ЛБ тощо.

Пілоти "Фенікса" успішно відпрацювали усі ворожі цілі, не дозволивши ворогу просунутися ані на метр. Ударів FPV-дронами по ворожій техніці було завдано ще у на самому початку штурму, після чого важкі бомбери добили бронетехніку ворога.

Також під час відбиття ворожого штурму було виявлено та знищено гармату, під прикриттям якої відбувалася атака.

