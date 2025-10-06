12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2025, 16:12

Українські прикордонники відбили ворожий штурм Костянтинівки на Донеччині

06 жовтня 2025, 16:12
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» відбили черговий штурм Костянтинівки у Донецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Скориставшись погіршенням погодних умов противник здійснив спробу захопити Костянтинівку на Донеччині. Ворог застосував важку бронетехніку: танки, БМД, БМП, МТ-ЛБ тощо.

Пілоти "Фенікса" успішно відпрацювали усі ворожі цілі, не дозволивши ворогу просунутися ані на метр. Ударів FPV-дронами по ворожій техніці було завдано ще у на самому початку штурму, після чого важкі бомбери добили бронетехніку ворога.

Також під час відбиття ворожого штурму було виявлено та знищено гармату, під прикриттям якої відбувалася атака.

Нагадаємо, у Костянтинівці Донецької області жінка вчинила самогубство, вистрибнувши з вікна. Місцева мешканка мала психологічні розлади через воєнні дії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна штурм відео Донецька область Костянтинівка
У Краматорську ворог випробував дрон на оптоволокні: пошкоджено авто
06 жовтня 2025, 08:56
На Донеччині через обстріл знищене відділення "Нової пошти": згоріли посилки на понад 1 млн грн
06 жовтня 2025, 07:37
ЗСУ ліквідували за добу майже 1100 російських окупантів, – Генштаб
06 жовтня 2025, 07:26
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Одещину знову заллє дощами
06 жовтня 2025, 18:09
На Одещині судитимуть 22-річного водія, який допустив ДТП і травмування двох пасажирів
06 жовтня 2025, 17:55
На Буковині в авто з дипломатичними номерами виявили контрабандні сигарети на мільйон гривень
06 жовтня 2025, 17:39
На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який в стані сп’яніння скоїв смертельну аварію
06 жовтня 2025, 17:28
Грету Тунберг та ще 170 активістів "Флотилії Сумуда" депортували з Ізраїлю до Греції та Словаччини
06 жовтня 2025, 17:02
У Тернополі водій Renault збив 17-річну дівчину на пішохідному переході
06 жовтня 2025, 16:49
У Кривому Розі колишній хлопець розбив дівчинці голову: кривдник досі не отримав покарання
06 жовтня 2025, 16:45
Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на Одещині
06 жовтня 2025, 16:35
В Україні створили мережу потужних американських акумуляторів для підтримки енергосистеми взимку, — WSJ
06 жовтня 2025, 16:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »