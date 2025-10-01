23:50  30 вересня
На фронті загинув популярний український актор
На Львівщині митники затримали Mercedes із речами Chanel і Hermes на 800 тис. грн
Маскувались під інтернет-магазинів: у Києві викрили сall-центр аферистів
01 жовтня 2025, 07:19

Мінус 920 окупантів та 13 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога

01 жовтня 2025, 07:19
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 920 окупантів, один танк, три бронемашини і 13 артсистем. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 111 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 01.10.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, раніше українські захисники на Запорізькому напрямку 25 вересня збили ворожий бомбардувальник Су-34, який тероризував Запоріжжя.

Спецпризначенці ГУР знищили у Криму два транспортні літаки Ан-26 та берегові РЛС росіян.

війна окупанти ЗСУ фронт втрати росіян російська армія
