30 вересня
Побиття ветерана на Львівщині: поліція встановлює деталі інциденту
07:10  30 вересня
На Харківщині через вибух боєприпаса постраждав підліток
01:55  30 вересня
"Дуже складно": співачка Надя Дорофєєва відверто розповіла про свою дієту
30 вересня 2025, 07:41

В окупованому Донецьку дітей примушують розвозити воду терористам

30 вересня 2025, 07:41
Фото: ЦНС
В окупованому Донецьку школярів та студентів перетворили на "робочу силу" для доставки води. Замість навчання діти змушені виконувати "план" з розвезення води так званим "ветеранам СВО" та маломобільним людям

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає RegioNews.

"Росія роками руйнувала інфраструктуру Донбасу, а зараз цинічно вирішує кризу руками дітей, позбавляючи їх права на освіту та нормальне життя", – зазначил в ЦНС.

Активісти наголошують, подібні практики – черговий приклад експлуатації молоді на окупованих територіях під прикриттям допомоги населенню.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Росія запустила нову пропагандистську ініціативу для молоді – так званий "курс молодого інфобійця". Старшокласників фактично готують до поширення брехливої інформації та пропаганди країни-агресора.

