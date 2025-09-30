В окупованому Донецьку дітей примушують розвозити воду терористам
В окупованому Донецьку школярів та студентів перетворили на "робочу силу" для доставки води. Замість навчання діти змушені виконувати "план" з розвезення води так званим "ветеранам СВО" та маломобільним людям
Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає RegioNews.
"Росія роками руйнувала інфраструктуру Донбасу, а зараз цинічно вирішує кризу руками дітей, позбавляючи їх права на освіту та нормальне життя", – зазначил в ЦНС.
Активісти наголошують, подібні практики – черговий приклад експлуатації молоді на окупованих територіях під прикриттям допомоги населенню.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Росія запустила нову пропагандистську ініціативу для молоді – так званий "курс молодого інфобійця". Старшокласників фактично готують до поширення брехливої інформації та пропаганди країни-агресора.