У Костянтинівці Донецької області досі перебувають понад шість тисяч мешканців, попри щоденні російські обстріли

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в телеефірі, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

За його словами, місто щодня зазнає щонайменше десяти авіаударів. Раніше з Костянтинівки вдалося евакуювати останню лікарню, що ще працювала. Вже за кілька днів росіяни скинули на неї кілька авіабомб і повністю зруйнували медзаклад.

Філашкін наголосив, що евакуація врятувала життя людям і вкотре закликав усіх мешканців виїхати з міста, адже ворог наближається до Костянтинівки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 12 вересня у дев’яти населених пунктах Донецької області, де триває примусова евакуація дітей, залишалися 1372 родини з 1743 дітьми.