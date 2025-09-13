Вражеские БпЛА ударили по трем АЗС в Краматорске: ранена девушка

Фото: Краматорский городской совет

Об этом сообщил Краматорский городской совет, передает RegioNews.

"Краматорск подвергся вражеской атаке БпЛА. С применением трех ударных БпЛА, по предварительной информации V2U, российские войска нанесли удары по трем АЗС города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадала молодая девушка в 2006 году рождения. Ее госпитализировали.

Напомним, сегодня утром город Константиновка, который в Донецкой области подвергся масштабным обстрелам со стороны российской армии. Враг применил артиллерию и авиацию, в результате чего по меньшей мере три человека погибли, еще шесть получили ранения.