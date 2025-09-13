Вражеские БпЛА ударили по трем АЗС в Краматорске: ранена девушка
Россия атаковала ударными дронами Краматорск Донецкой области, ранена 19-летняя девушка
Об этом сообщил Краматорский городской совет, передает RegioNews.
"Краматорск подвергся вражеской атаке БпЛА. С применением трех ударных БпЛА, по предварительной информации V2U, российские войска нанесли удары по трем АЗС города", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадала молодая девушка в 2006 году рождения. Ее госпитализировали.
Напомним, сегодня утром город Константиновка, который в Донецкой области подвергся масштабным обстрелам со стороны российской армии. Враг применил артиллерию и авиацию, в результате чего по меньшей мере три человека погибли, еще шесть получили ранения.
Вражеская атака на Сумщине: горели частные домаВсе новости »
13 сентября 2025, 10:37Раненые, сбитые дроны и разрушения в Никополе: ночная атака на Днепропетровщину
13 сентября 2025, 09:06
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
В Киеве пьяная водитель сбила военную на переходе и сбежала
13 сентября 2025, 17:17Украина получит более $246 млн от Всемирного банка и Японии: на что пойдут деньги
13 сентября 2025, 16:04После удара – в реанимацию: в Ровно подросток потерял сознание во время тренировки
13 сентября 2025, 15:40В Киевской области женщина погибла под колесами электропоезда
13 сентября 2025, 15:153500 долларов за "липовую" инвалидность: на Харьковщине разоблачили посредника
13 сентября 2025, 14:48Константиновка под огнем: по меньшей мере 3 погибших и 6 раненых
13 сентября 2025, 14:29В Купянске нет россиян, город под контролем ВСУ – Генштаб
13 сентября 2025, 13:52На Хмельнитчине двое мужчин подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней
13 сентября 2025, 13:24На Киевщине мужчина поджег гараж с владельцем: пострадавшего госпитализировали
13 сентября 2025, 12:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все блоги »