17:17  13 вересня
У Києві п'яна водійка збила військову на переході й утекла
15:40  13 вересня
Після удару – в реанімацію: у Рівному підліток знепритомнів під час тренування
12:48  13 вересня
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником: постраждалого госпіталізували
13 вересня 2025, 16:40

Ворожі БпЛА вдарили по трьох АЗС у Краматорську: поранено дівчину

13 вересня 2025, 16:40
Фото: Краматорська міська рада
Росія атакувала ударними дронами Краматорськ Донецької області, поранена 19-річну дівчину

Про це повідомила Краматорська міська рада, передає RegioNews.

"Краматорськ зазнав ворожої атаки БпЛА. Із застосуванням трьох ударних БпЛА, за попередньою інформацією V2U, російські війська завдали ударів по трьох АЗС міста", – йдеться в дописі.

Зазначається, що постраждала молода дівчина 2006 року народження. Її госпіталізували.

Нагадаємо, сьогодні зранку місто Костянтинівка, що на Донеччині зазнало масштабних обстрілів з боку російської армії. Ворог застосував артилерію та авіацію, внаслідок чого щонайменше три людини загинули, ще шестеро отримали поранення.

