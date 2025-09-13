Ворожі БпЛА вдарили по трьох АЗС у Краматорську: поранено дівчину

Фото: Краматорська міська рада

Про це повідомила Краматорська міська рада, передає RegioNews.

"Краматорськ зазнав ворожої атаки БпЛА. Із застосуванням трьох ударних БпЛА, за попередньою інформацією V2U, російські війська завдали ударів по трьох АЗС міста", – йдеться в дописі.

Зазначається, що постраждала молода дівчина 2006 року народження. Її госпіталізували.

Нагадаємо, сьогодні зранку місто Костянтинівка, що на Донеччині зазнало масштабних обстрілів з боку російської армії. Ворог застосував артилерію та авіацію, внаслідок чого щонайменше три людини загинули, ще шестеро отримали поранення.