Полицейские показали эвакуацию из горящей Яровой в Донецкой области, где оккупанты убили 25 человек

фото: Национальная полиция

В сети показали, как правоохранители с волонтерами вывезли 8 человек, в том числе семилетнюю девочку из горящей Яровой в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Среди спасенных были мама с семилетней дочерью и маломобильная женщина. Пока все эвакуированные в безопасности.

Напомним, 9 сентября РФ сбросила авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области в момент раздачи пенсий мирным жителям. В результате атаки погибли 25 человек.