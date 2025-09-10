Поліцейські показали евакуацію з палаючої Ярової на Донеччині, де окупанти вбили 25 осіб

фото: Національна поліція

У мережі показали, як правоохоронці з волонтерами вивезли 8 людей, зокрема семирічну дівчинку з палаючої Ярової на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національну поліцію України.

Зазначається, що серед врятованих були мама з семирічною донькою та маломобільна жінка. Наразі всі евакуйовані у безпеці.

Нагадаємо, 9 вересня РФ скинула авіабомбу на селище Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій мирним мешканцям. Внаслідок атаки загинули 25 осіб.