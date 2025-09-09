Зеленський відреагував на удар росіян по Яровій

фото: ДСНС

Президент України закликав до посилення санкцій проти Росії після удару по цивільному населенню в селищі Ярова Донецької області

Про це Володимир Зеленський заявив під час щоденного звернення, передає RegioNews.

"Це були звичайні люди, які отримували пенсії. Станом на зараз відомо: 24 людини загинули, мої співчуття. Поранені ще 19. Усім надається необхідна допомога. Це тільки один удар із багатьох, якими росіяни щодня б’ють по українцях – по нашим людям, по нашій державі", – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що відсутність достатньо сильної реакції Путін сприймає як дозвіл воювати далі.

"Без нових санкцій не буде прогресу в дипломатії та в усіх намагань завершити війну. І час важливий. Надто довго вже немає посилення тиску на Росію", – додав він.

Нагадаємо, у вівторок, 9 вересня, росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова Донецької області. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії.