Росіяни масовано атакували Костянтинівку на Донеччині

фото: Сергій Горбунов

Армія РФ 9 вересня атакувала Костянтинівку на Донеччині зі ствольної артилерії, дронами та авіабомбами

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За його словами, внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей, кілька з них можуть залишатися під завалами.

Снаряди зруйнували дев’ять будівель, серед них – вісім приватних та один багатоквартирний будинок.

Крім того, російський FPV-дрон влучив у легковий автомобіль, а внаслідок авіаційного удару з використанням ФАБ-500 постраждали четверо цивільних.

Нагадаємо, 4 вересня РФ скинула авіабомби на лікарню в Костянтинівці. Медзаклад до останнього приймав і лікував місцевих жителів.