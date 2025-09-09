15:25  09 вересня
У Дніпрі чоловік вбив дружину під час сварки
11:12  09 вересня
У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку
07:24  09 вересня
На Київщині п’яний юнак побив палицею двох літніх людей
09 вересня 2025, 17:12

Росіяни масовано атакували Костянтинівку на Донеччині

09 вересня 2025, 17:12
фото: Сергій Горбунов
Армія РФ 9 вересня атакувала Костянтинівку на Донеччині зі ствольної артилерії, дронами та авіабомбами

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За його словами, внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей, кілька з них можуть залишатися під завалами.

Снаряди зруйнували дев’ять будівель, серед них – вісім приватних та один багатоквартирний будинок.

Крім того, російський FPV-дрон влучив у легковий автомобіль, а внаслідок авіаційного удару з використанням ФАБ-500 постраждали четверо цивільних.

Нагадаємо, 4 вересня РФ скинула авіабомби на лікарню в Костянтинівці. Медзаклад до останнього приймав і лікував місцевих жителів.

Донецька область Костянтинівка обстріли атака РФ війна фото
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
