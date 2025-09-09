Кількість загиблих через авіаудар по Яровій зросла до 23: більшість – пенсіонери

Фото: Національна поліція

Станом на 13:50 кількість загиблих внаслідок російського удару по селищу Ярова на Донеччині зросла до 23 осіб. Ще 18 людей дістали поранення, троє з них перебувають у важкому стані

Про це повідомив начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов в ефірі "Суспільне. Студія", передає RegioNews.

За попередніми даними, по селищу, що входить до складу Лиманської громади, російські війська завдали удару авіабомбою КАБ-250. Місцем влучання став мобільний пункт "Укрпошти", де саме в той момент населенню видавали пенсії.

"О 10:40 був прильот, КАБ-250 орієнтовно. Якраз було місце влучання, де "Укрпошта" видавала населенню пенсію. На даний час загинули 23 людей і 18 поранених. Різний стан. Є троє важких, інших більш-менш – повезли до Слов'янська стабілізувати", – повідомив Журавльов.

Більшість загиблих – люди пенсійного віку. Постраждалих доправили до лікарні у Слов'янську.

На місці трагедії працюють співробітники ДСНС, Нацполіції, військові та працівники адміністрації. Триває обстеження прилеглих дворів, щоби з’ясувати остаточну кількість жертв.

У зв'язку з трагедією, в адміністрації розглядають зміну формату видачі пенсій та посилок, щоб мінімізувати ризики для цивільних.

"Як далі працюватиме "Укрпошта", будемо вирішувати. Лінія фронту – менше 10 км. Будемо відтягувати ці виплати, якось вивозити людей, щоб вони отримували пенсію в більш безпечних місцях", – зазначив Журавльов.

Нагадаємо, сьогодні, 9 вересня, росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова Донецької області. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії. Повідомлялося, що загинули щонайменше 21 людина, ще понад 20 – поранені.

Також відомо, що водій та начальниця поштового відділення живі.