Росія вдарила авіабомбою по цивільних на Донеччині: понад 20 загиблих

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 9 вересня, росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова Донецької області, загинули більш як 20 людей. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

"Відверто звірячий російський удар авіабомбою… Прямо по людях. Звичайні цивільні. У момент, коли видавали пенсії. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих", – написав глава держави.

За словами президента, такі злочини мають викликати жорстку міжнародну реакцію.

"Росія продовжує знищувати життя, але уникає нових сильних санкцій. Світ не має мовчати. Потрібна реакція США, Європи, G20. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть", – наголосив Зеленський.

На місці трагедії працюють екстрені служби, точна кількість жертв уточнюється.

Нагадаємо, у вівторок, 9 вересня, російські війська двічі атакували Краматорськ на Донеччині. Зокрема, окупанти вдарили по території освітнього закладу міста.

Впродовж 8 вересня внаслідок ворожих атак на Донеччині загинули шестеро мирних мешканців. Окрім того, поранень зазнали 10 людей.