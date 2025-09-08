Фото: ОГП

До суду скерували справу організованої групи, що налагодила постачання метадону зі столиці до Слов’янська

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, У січні 2025 року жінка, яка вже мала судимість за зберігання наркотиків, вирішила організувати постачання метадону до прифронтового Слов’янська. Вона домовилася зі знайомим киянином, який надсилав їй наркотик у коробках з-під побутових речей.

До схеми жінка залучила свого співмешканця. Він отримував посилки, зважував та фасував метадон у zip-пакети, а також передавав замовлення двом спільникам, які шукали клієнтів і збували "товар".

Щомісячний обіг метадону оцінювався у 50–100 тисяч гривень. Продавали його лише перевіреним клієнтам і після повної оплати.

У травні діяльність угруповання викрили. Під час обшуків правоохоронці вилучили метадон, канабіс, гранати Ф-1 і РГД-5 та боєприпаси.

Організаторці та двом співучасникам загрожує до 12 років ув’язнення, іншим – до 10 років, із конфіскацією майна.

