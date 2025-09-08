Сили оборони повністю звільнили Зарічне на Донеччині – Генштаб

Скриншот із відео

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews.

"Силами 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині", – йдеться в офіційному повідомленні.

Як відомо, Зарічне розташоване в Донецькій області, в межах Краматорського району, і є частиною Лиманської міської громади.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський назвав безпідставними заяви про те, що Росія до кінця року окупує всю територію Донецької області.

За даними моніторингового проєкту DeepState, за понад 1000 днів війни Росія захопила менше 1% України. Незважаючи на це, ворог продовжує активні бойові дії з незначними перервами.