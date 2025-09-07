Россияне ударили дроном по микроавтобусу в Славянске

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Славянской ГВА Вадима Ляха в Facebook.

"Около 7:20 город в очередной раз подвергся враждебному обстрелу. В районе БВС fpv-дрон попал в микроавтобус. В результате один человек погиб, еще пятеро получили ранения", – говорится в сообщении.

Он также предупредил, что из-за угрозы ударов fpv-дронов участок трассы Киев-Довжанский от выезда из города со стороны Словкурорта до поворота на Маяцкое лесничество опасен.

Как сообщалось, россияне атакуют FPV-дронами транспорт на дороге Славянск-Изюм. Военные призывают принять необходимые меры.