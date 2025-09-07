07:59  07 вересня
07 вересня 2025, 11:59

Росіяни вдарили дроном по мікроавтобусу в Слов'янську

07 вересня 2025, 11:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У неділю, 7 вересня, російські військові атакували мікроавтобус у Слов'янську на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Слов'янської МВА Вадима Ляха в Facebook.

"Біля 7:20 місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. В районі БЗС fpv-дрон влучив у мікроавтобус. В результаті одна людина загинула, ще пʼятеро отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Він також попередив, що через загрозу ударів fpv-дронів ділянка траси Київ-Довжанський від виїзду з міста з боку Словкурорту до повороту на Маяцьке лісництво є небезпечною.

Як повідомлялось, росіяни атакують FPV-дронами транспорт на дорозі Слов'янськ-Ізюм. Військові закликають вжити необхідних заходів.

