Фото: pixabay

Об этом передает RegioNews со ссылкой на АО "Укрзализныця".

В результате удара поврежден и обесточен участок перед Славянском. Поэтому возможны задержки пригородных и дальновидных поездов.

Для ближайших рейсов краматорского направления железнодорожники планируют использовать резервные тепловозы и автобусы на отдельных участках.

Специалисты оценивают масштабы разрушений и сроки обновления. В "Укрзализныце" заверили, что пассажиров довезут до мест назначения.

Напомним, российские войска ночью 3 сентября атаковали Кировоградскую область. Из-за обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура.