Россияне обстреляли железную дорогу в Донецкой области: обесточенный участок, поезда задерживаются
Утром 6 сентября российские военные обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на АО "Укрзализныця".
В результате удара поврежден и обесточен участок перед Славянском. Поэтому возможны задержки пригородных и дальновидных поездов.
Для ближайших рейсов краматорского направления железнодорожники планируют использовать резервные тепловозы и автобусы на отдельных участках.
Специалисты оценивают масштабы разрушений и сроки обновления. В "Укрзализныце" заверили, что пассажиров довезут до мест назначения.
Напомним, российские войска ночью 3 сентября атаковали Кировоградскую область. Из-за обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура.
05 сентября 2025
