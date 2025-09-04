Россияне нанесли авиаудар по селу на Донетчине, погибли два человека
В результате удара погибли два человека, повреждены пять нежилых зданий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
Как отмечается, армия РФ сбросила три авиабомбы на Ильиновку. В результате удара погибли два человека, повреждены пять нежилых зданий.
Напомним, 4 сентября россияне атаковали Константиновку. Вражеские авиабомбы попали в работающую больницу.
