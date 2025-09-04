иллюстративное фото: из открытых источников

В результате удара погибли два человека, повреждены пять нежилых зданий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Как отмечается, армия РФ сбросила три авиабомбы на Ильиновку. В результате удара погибли два человека, повреждены пять нежилых зданий.

Напомним, 4 сентября россияне атаковали Константиновку. Вражеские авиабомбы попали в работающую больницу.