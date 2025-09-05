Фото: поліція

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін , передає RegioNews .

Через російські обстріли три людини загинули у Костянтинівці, ще дві – в Іллінівці.

Поранення дістали по одній людини у Костянтинівці та Старорайському.

Як зазначив Філашкін, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 3583 загиблих і 8015 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, впродовж 4 вересня окупанти завдали 569 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Семеро людей отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький і Пологівський райони.