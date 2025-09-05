На Донеччині через ворожі обстріли загинули п'ятеро людей
За минулу добу російська армія вбила пʼятьох мирних жителів Донецької області
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
Через російські обстріли три людини загинули у Костянтинівці, ще дві – в Іллінівці.
Поранення дістали по одній людини у Костянтинівці та Старорайському.
Як зазначив Філашкін, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 3583 загиблих і 8015 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, впродовж 4 вересня окупанти завдали 569 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Семеро людей отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький і Пологівський райони.
