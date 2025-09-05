Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной

Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково

25 августа 2025

Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"

Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь