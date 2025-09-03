Россияне снова ударили по Дружковке, ранены 7 человек

фото: Донецкая областная прокуратура

В ночь на 3 сентября российские войска обстреляли Дружковку из РСЗО "Смерч"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

В результате обстрелов в собственных помещениях ранения получили четверо мужчин в возрасте 42, 49, 51 и 76 лет, две женщины 65 и 71 года и 16-летняя девушка. Среди пострадавших – супруги, его сестра и племянник.

У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, сотрясение головного мозга и контузию. Всем оказана медицинская помощь.

В общей сложности россияне повредили пять жилых домов.

Напомним, в Донецкой области БпЛА попал в гражданский автомобиль, три человека получили ранения. Происшествие произошло в Дробышеве.