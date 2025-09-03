Росіяни обстріляли Костянтинівку із артилерії, загинуло 8 мирних жителів

фото: Донецька обласна прокуратура

У середу, 3 вересня, армія РФ знову обстріляла Костянтинівку із артилерії

Як передає RegioNews, про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що 3 вересня в період часу з 10:30 по 11:50 російські війська обстрілювали Костянтинівку зі ствольної артилерії. В результаті ворожих атак загинули троє жінок та п’ятеро чоловіків.

Крім того, тілесні ушкодження отримали 6 жителів. Їх доставлено до лікарні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня російські війська обстріляли Дружківку в Донецькій області. Окупанти вдарили по місту із РСЗВ "Смерч".