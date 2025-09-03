Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 3 сентября
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 780 военных РФ. Кроме того, защитники уничтожили вражеский танк, четыре боевых бронированных машин, 41 артиллерийскую систему, а также десятки единиц автомобильной техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 03.09.25 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что россияне начали активно перемещать технику. По мнению аналитиков ISW, армия РФ сменила приоритет – попытаются полностью захватить Донецкую область.
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
