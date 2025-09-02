Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ на Донеччині затримала чергового агента РФ, який коригував удари по позиціях Сил оборони на Краматорському напрямку. Його головним завданням було виявляти та передавати координати ремонтних баз, де відновлювали пошкоджену українську техніку після боїв

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, завдання ФСБ виконував 37-річний працівник місцевого заводу. До поля зору спецслужби він потрапив через свого брата, який мешкає в РФ та співпрацює з окупантами.

Після вербування чоловік почав фотографувати цехи підприємства, де ремонтували важку бронетехніку ЗСУ. Знімки він робив під час робочих змін, коли виконував оборонні замовлення.

Зроблені фото з геолокаціями агент мав передати куратору через анонімний чат у месенджері. Отриману інформацію росіяни планували використати для підготовки нових ударів.

Однак контррозвідка СБУ вчасно запобігла передачі даних про оборонно-промислові об’єкти регіону. У затриманого вилучили смартфон, яким він фотографував цехи заводу та підтримував зв’язок із куратором від ФСБ.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про затримання ще двох агентів російської воєнної розвідки, які працювали над коригуванням повітряних ударів по Україні. Їхнім основним завданням було виявлення об’єктів Сил оборони та передача координат окупантам для планування нових атак.