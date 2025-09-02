09:38  02 вересня
На Рівненщині 14-річна дівчина побила молодшу школярку: поліція відкрила кримінальну справу
08:17  02 вересня
Вибух на Одещині: хлопець постраждав після того, як підняв невідомий предмет
10:06  02 вересня
Настя Каменських залишила Україну та працює у США після мовного скандалу
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2025, 10:29

На Донеччині викрили російського "крота" на одній з ремонтних баз ЗСУ

02 вересня 2025, 10:29
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Контррозвідка СБУ на Донеччині затримала чергового агента РФ, який коригував удари по позиціях Сил оборони на Краматорському напрямку. Його головним завданням було виявляти та передавати координати ремонтних баз, де відновлювали пошкоджену українську техніку після боїв

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, завдання ФСБ виконував 37-річний працівник місцевого заводу. До поля зору спецслужби він потрапив через свого брата, який мешкає в РФ та співпрацює з окупантами.

Після вербування чоловік почав фотографувати цехи підприємства, де ремонтували важку бронетехніку ЗСУ. Знімки він робив під час робочих змін, коли виконував оборонні замовлення.

Зроблені фото з геолокаціями агент мав передати куратору через анонімний чат у месенджері. Отриману інформацію росіяни планували використати для підготовки нових ударів.

Однак контррозвідка СБУ вчасно запобігла передачі даних про оборонно-промислові об’єкти регіону. У затриманого вилучили смартфон, яким він фотографував цехи заводу та підтримував зв’язок із куратором від ФСБ.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про затримання ще двох агентів російської воєнної розвідки, які працювали над коригуванням повітряних ударів по Україні. Їхнім основним завданням було виявлення об’єктів Сил оборони та передача координат окупантам для планування нових атак.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ ЗСУ Донецька область агент рф крот
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Косметика й бритвені касети: на Львівщині зупинили контрабанду на два мільйони
02 вересня 2025, 11:43
Нафтова пляма обсягом понад 10 тонн рухається Чорним морем у напрямку Криму
02 вересня 2025, 11:35
Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: поліція завершила розслідування справи
02 вересня 2025, 11:22
На Рівненщині водій автомобіля "Jaguar" допустив наїзд на 35-річного пешехода
02 вересня 2025, 11:06
Російська армія зазнала масштабних втрат у серпні
02 вересня 2025, 10:56
Костюк зупинилася за крок до чвертьфіналу US Open
02 вересня 2025, 10:55
Смертельна ДТП на Миколаївщині: зіткнулися дві фури
02 вересня 2025, 10:49
Поліція показала наслідки російських обстрілів на Харківщині
02 вересня 2025, 10:43
До $3 тисяч: на Закарпатті військового посадовця викрили на хабарях
02 вересня 2025, 10:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »