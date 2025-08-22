Россияне нанесли удары по Краматорску

фото: Вадим Филашкин / Донецкая ОГА (ОВА)

Три человека ранены в результате сегодняшних обстрелов Краматорска

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин в Telegram.

По его словам, россияне нанесли удары по частному сектору – раздалось около 10 взрывов.

"Среди раненых двое доставлены в травматолог в состоянии средней тяжести, один имеет легкие ранения. Повреждены многие дома – окончательные последствия устанавливаем", - говорится в сообщении.

Филашкин еще раз призвал местных жителей эвакуироваться.

Напомним, 22 августа россияне несколько раз обстреляли Константиновку. По предварительным данным, вражеский огонь повлек за собой разрушение жилой инфраструктуры: повреждены фасады двух частных жилых домов.