18:45  22 августа
На Запорожье в результате ударов россиян вспыхнули пожары
17:32  22 августа
В Запорожье мужчина заразился редким заболеванием после укуса комара
15:11  22 августа
Погода в Украине 23 августа: синоптик предупредила о резком перепаде температур и дождях
UA | RU
UA | RU
22 августа 2025, 21:27

Россияне нанесли удары по Краматорску

22 августа 2025, 21:27
Читайте також українською мовою
фото: Вадим Филашкин / Донецкая ОГА (ОВА)
Читайте також
українською мовою

Три человека ранены в результате сегодняшних обстрелов Краматорска

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин в Telegram.

По его словам, россияне нанесли удары по частному сектору – раздалось около 10 взрывов.

"Среди раненых двое доставлены в травматолог в состоянии средней тяжести, один имеет легкие ранения. Повреждены многие дома – окончательные последствия устанавливаем", - говорится в сообщении.

Филашкин еще раз призвал местных жителей эвакуироваться.

Напомним, 22 августа россияне несколько раз обстреляли Константиновку. По предварительным данным, вражеский огонь повлек за собой разрушение жилой инфраструктуры: повреждены фасады двух частных жилых домов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Донецкая область Краматорск война атака Филашкин Вадим Сергеевич
Удар дронами и ФАБами по Константиновке: повреждены дома, магазин и газопровод
22 августа 2025, 14:40
В Донецкой области военный руководитель организовал фиктивные выплаты подчиненным на 2 млн грн
22 августа 2025, 12:13
Россия запустила более полусотни БПЛА: как отработала ПВО
22 августа 2025, 10:37
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
В Виннице произошел конфликт между полицией, ТЦК и местными жителями
22 августа 2025, 21:20
На Днепропетровщине разоблачили схему хищения более 500 гектаров земли
22 августа 2025, 20:50
Украинки завоевали золото чемпионата мира по гребле
22 августа 2025, 20:37
ДТП в Житомирской области: пострадали 9 человек, среди них дети
22 августа 2025, 20:32
На Волыни мужчину, избивавшего жену, взяли под стражу
22 августа 2025, 20:15
Ветеранам Харьковщины рассказали, как открыть собственный бизнес за грантовые средства и получить медицинскую и социальную помощь от государства
22 августа 2025, 20:06
В Киеве расследуют хищение средств на ремонте спортивной школы
22 августа 2025, 19:55
Поддержка международных партнеров: в Харьковской области строят новые укрытия для школ
22 августа 2025, 19:15
Рада рассмотрит законопроект, который позволит мужчинам до 22 лет уезжать за границу
22 августа 2025, 19:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »