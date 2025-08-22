Россияне снова ударили по Константиновке, есть жертвы
Армия РФ нанесла очередной удар по городу Константиновке Донецкой области
Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов в Facebook.
"Сегодня, ближе к обеду, российские войска нанесли очередной удар по городу Константиновке. В результате обстрела погибли двое мирных жителей", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, вражеский огонь повлек за собой разрушение жилой инфраструктуры: повреждены фасады двух частных жилых домов.
"Призываем всех, кто еще находится в прифронтовых районах и нуждается в эвакуации, – не медлите!", – подытожил Горбунов.
Напомним, в пятницу, 22 августа, российские войска нанесли серию ударов по Константиновке Донецкой области. Обстрелы продолжались несколько часов.
