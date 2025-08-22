11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
22 августа 2025, 16:39

Россияне снова ударили по Константиновке, есть жертвы

22 августа 2025, 16:39
фото: Константиновская ГВА
Армия РФ нанесла очередной удар по городу Константиновке Донецкой области

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов в Facebook.

"Сегодня, ближе к обеду, российские войска нанесли очередной удар по городу Константиновке. В результате обстрела погибли двое мирных жителей", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, вражеский огонь повлек за собой разрушение жилой инфраструктуры: повреждены фасады двух частных жилых домов.

"Призываем всех, кто еще находится в прифронтовых районах и нуждается в эвакуации, – не медлите!", – подытожил Горбунов.

Напомним, в пятницу, 22 августа, российские войска нанесли серию ударов по Константиновке Донецкой области. Обстрелы продолжались несколько часов.

21 августа 2025
