Россияне снова ударили по Константиновке, есть жертвы

фото: Константиновская ГВА

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов в Facebook.

"Сегодня, ближе к обеду, российские войска нанесли очередной удар по городу Константиновке. В результате обстрела погибли двое мирных жителей", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, вражеский огонь повлек за собой разрушение жилой инфраструктуры: повреждены фасады двух частных жилых домов.

"Призываем всех, кто еще находится в прифронтовых районах и нуждается в эвакуации, – не медлите!", – подытожил Горбунов.

Напомним, в пятницу, 22 августа, российские войска нанесли серию ударов по Константиновке Донецкой области. Обстрелы продолжались несколько часов.