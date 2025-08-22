Росіяни завдали ударів по Краматорську
Три людини поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорська
Як передає RegioNews, про це повідомив очільник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.
За його словами, росіяни завдали ударів по приватному сектору – пролунало близько 10 вибухів.
"Серед поранених двоє доставлені до травматології у стані середньої важкості, один має легкі поранення. Пошкоджено численні будинки – остаточні наслідки встановлюємо", - йдеться у повідомленні.
Філашкін вкотре закликав місцевих жителів евакуйовуватись.
Нагадаємо, 22 серпня росіяни декілька разів обстріляли Костянтинівку. За попередніми даними, ворожий вогонь спричинив руйнування житлової інфраструктури: пошкоджено фасади двох приватних житлових будинків.
