18:45  22 серпня
На Запоріжжі внаслідок ударів росіян спалахнули пожежі
17:32  22 серпня
На Запоріжжі чоловік заразився рідкісним захворюванням після укусу комара
15:11  22 серпня
Погода в Україні 23 серпня: синоптик попередила про різкий перепад температур і дощі
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2025, 21:27

Росіяни завдали ударів по Краматорську

22 серпня 2025, 21:27
Читайте также на русском языке
фото: Вадим Філашкін / Донецька ОДА (ОВА)
Читайте также
на русском языке

Три людини поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорська

Як передає RegioNews, про це повідомив очільник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.

За його словами, росіяни завдали ударів по приватному сектору – пролунало близько 10 вибухів.

"Серед поранених двоє доставлені до травматології у стані середньої важкості, один має легкі поранення. Пошкоджено численні будинки – остаточні наслідки встановлюємо", - йдеться у повідомленні.

Філашкін вкотре закликав місцевих жителів евакуйовуватись.

Нагадаємо, 22 серпня росіяни декілька разів обстріляли Костянтинівку. За попередніми даними, ворожий вогонь спричинив руйнування житлової інфраструктури: пошкоджено фасади двох приватних житлових будинків.

Донецька область Краматорськ війна атака Філашкін Вадим Сергійович
Удар дронами та ФАБами по Костянтинівці: пошкоджено будинки, магазин і газопровід
22 серпня 2025, 14:40
На Донеччині військовий керівник організував фіктивні виплати підлеглим на 2 млн грн
22 серпня 2025, 12:13
Росія запустила понад пів сотні БпЛА: як відпрацювала ППО
22 серпня 2025, 10:37
21 серпня 2025
Трамп обіцяє "дуже важливе рішення" щодо РФ і України
22 серпня 2025, 22:40
НАБУ провело обшуки в СБУ
22 серпня 2025, 22:25
У Києві знову обмежать рух
22 серпня 2025, 22:11
У Вінниці стався конфлікт між поліцією, ТЦК та місцевими жителями
22 серпня 2025, 21:20
На Дніпропетровщині викрили схему розкрадання понад 500 гектарів землі
22 серпня 2025, 20:50
Українки завоювали золото чемпіонату світу з веслування
22 серпня 2025, 20:37
ДТП на Житомирщині: постраждало 9 людей, серед них діти
22 серпня 2025, 20:32
На Волині чоловіка, який бив дружину, взяли під варту
22 серпня 2025, 20:15
Ветеранам Харківщини розповіли, як відкрити власний бізнес за грантові кошти та отримати медичну і соціальну допомогу від держави
22 серпня 2025, 20:06
07 серпня 2025
