Росіяни завдали ударів по Краматорську

фото: Вадим Філашкін / Донецька ОДА (ОВА)

Як передає RegioNews, про це повідомив очільник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.

За його словами, росіяни завдали ударів по приватному сектору – пролунало близько 10 вибухів.

"Серед поранених двоє доставлені до травматології у стані середньої важкості, один має легкі поранення. Пошкоджено численні будинки – остаточні наслідки встановлюємо", - йдеться у повідомленні.

Філашкін вкотре закликав місцевих жителів евакуйовуватись.

Нагадаємо, 22 серпня росіяни декілька разів обстріляли Костянтинівку. За попередніми даними, ворожий вогонь спричинив руйнування житлової інфраструктури: пошкоджено фасади двох приватних житлових будинків.