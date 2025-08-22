11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
22 августа 2025, 14:40

Удар дронами и ФАБами по Константиновке: повреждены дома, магазин и газопровод

22 августа 2025, 14:40
фото: Константиновская МВА
В пятницу, 22 августа, российские войска нанесли серию ударов по Константиновке Донецкой области. Обстрелы продолжались несколько часов и привели к существенным разрушениям гражданской инфраструктуры.

Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает RegioNews.

В частности, повреждены частные и многоквартирные жилые дома, магазин, здание "Укрпочты" и газопровод. Для атаки оккупанты применяли ударные FPV-дроны и авиабомбы типа ФАБ-250.

В результате обстрела одно гражданское лицо получило ранения.

"Такие обстрелы свидетельствуют о продолжающемся терроре мирного населения и систематических ударах по гражданским объектам, что является грубым нарушением международного гуманитарного права", – отметили в ГВА.

Местные власти призывают жителей позаботиться о собственной безопасности и эвакуироваться при необходимости.

Напомним, в ночь на 22 августа армия РФ атаковала Украину 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 4 локациях.

Донецкая область обстрелы Константиновка война атака разрушения гражданская инфраструктура
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
