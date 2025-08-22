Удар дронами и ФАБами по Константиновке: повреждены дома, магазин и газопровод

фото: Константиновская МВА

В пятницу, 22 августа, российские войска нанесли серию ударов по Константиновке Донецкой области. Обстрелы продолжались несколько часов и привели к существенным разрушениям гражданской инфраструктуры.

Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает RegioNews.

В частности, повреждены частные и многоквартирные жилые дома, магазин, здание "Укрпочты" и газопровод. Для атаки оккупанты применяли ударные FPV-дроны и авиабомбы типа ФАБ-250.

В результате обстрела одно гражданское лицо получило ранения.

"Такие обстрелы свидетельствуют о продолжающемся терроре мирного населения и систематических ударах по гражданским объектам, что является грубым нарушением международного гуманитарного права", – отметили в ГВА.

Местные власти призывают жителей позаботиться о собственной безопасности и эвакуироваться при необходимости.

Напомним, в ночь на 22 августа армия РФ атаковала Украину 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 4 локациях.