Фото: поліція

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін , передає RegioNews .

Росіяни вбили трьох людей у Костянтинівці, а також одну людину в Добропіллі та одну людину – у Новодонецькому.

Ще восьмеро людей отримали поранення.

Як зазначив Філашкін, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 3425 загиблих і 7852 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, 18 серпня російські війська завдали удару по пожежній частині у Костянтинівці Краматорського району. Двоє рятувальників дістали поранення.