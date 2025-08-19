На Донеччині через російські обстріли загинули п'ятеро людей
За минулу добу російська армія вбила пʼятьох мирних жителів Донецької області
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
Росіяни вбили трьох людей у Костянтинівці, а також одну людину в Добропіллі та одну людину – у Новодонецькому.
Ще восьмеро людей отримали поранення.
Як зазначив Філашкін, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 3425 загиблих і 7852 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, 18 серпня російські війська завдали удару по пожежній частині у Костянтинівці Краматорського району. Двоє рятувальників дістали поранення.
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
Димова хмара після масованого удару в Кременчуці поширюється на південь країни
19 серпня 2025, 11:40Нарвали без дозволу персики сусіда: на Чернігівщині засудили чоловіка, який катував двох дітей
19 серпня 2025, 11:26Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
19 серпня 2025, 11:20В Україні спостерігається зростання COVID-19: понад 3 500 нових випадків за останній тиждень
19 серпня 2025, 11:14Росія атакувала Україну 280 повітряними цілями: скільки збила ППО
19 серпня 2025, 10:58На Черкащині сталася бійка між 17-річним підлітком та чоловіком
19 серпня 2025, 10:5633-річний житель Кам’янського району засуджений до 10 років за вбивство знайомого
19 серпня 2025, 10:46У Кременчуці після атаки виявили нерозірвані касетні боєприпаси
19 серпня 2025, 10:45В Україні збільшили запаси вакцини проти сказу: як захиститися від смертельної хвороби
19 серпня 2025, 10:39"Квиток" за кордон за $6 тисяч: у Запоріжжі викрили схему втечі від мобілізації
19 серпня 2025, 10:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Всі блоги »