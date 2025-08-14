В Дружковке началась обязательная эвакуация семей с детьми

иллюстративное фото: из открытых источников

Из города Дружковка и четырех сел Андреевской общины в Донецкой области начали обязательную эвакуацию семей с детьми

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно из города Дружковка, а также с сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Андреевской общины", - говорится в сообщении.

Такое решение было принято сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Всего в этих населенных пунктах ориентировочно находится 1879 детей.

Ранее Филашкин сообщал, что в полуокруженном Покровске остаются 1327 мирных жителей. К сожалению, их эвакуация почти невозможна.