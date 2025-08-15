На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на 13 серпня в дев'яти населених пунктах Донецької області, де проводиться обов'язкова евакуація у примусовий спосіб, залишається ще 280 дітей

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає RegioNews.

"Тривають заходи з обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми родинами або особами, які представляють їхні інтереси. Визначено дев'ять населених пунктів Краматорсько-Покровського району, де проводиться примусова евакуація. Там залишається 280 дітей", — зазначив Петлін.

Найбільше дітей, які підлягають евакуації, нині перебуває в місті Добропілля Покровського району — 195 осіб.

За останній тиждень з небезпечних територій евакуйовано 196 дітей разом із батьками або законними представниками. Найбільше також — із Добропілля.

Як відомо, обов'язкова евакуація дітей із прифронтових територій Донецької області проводиться з серпня 2023 року.

Нагадаємо, з міста Дружківка та чотирьох сіл Андріївської громади на Донеччині почали обов'язкову евакуацію родин із дітьми.

Раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що у напівоточеному Покровську залишаються 1327 мирних жителів. На жаль, їх евакуація наразі майже неможлива.