06:14  15 серпня
На трасі на Одещині легковик BMW влетів у відбійник: є загибла та постраждала
07:28  15 серпня
На Прикарпатті до 15 років засудили російського морпіха з окупованого Криму
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 07:30

На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації

15 серпня 2025, 07:30
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Станом на 13 серпня в дев'яти населених пунктах Донецької області, де проводиться обов'язкова евакуація у примусовий спосіб, залишається ще 280 дітей

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає RegioNews.

"Тривають заходи з обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми родинами або особами, які представляють їхні інтереси. Визначено дев'ять населених пунктів Краматорсько-Покровського району, де проводиться примусова евакуація. Там залишається 280 дітей", — зазначив Петлін.

Найбільше дітей, які підлягають евакуації, нині перебуває в місті Добропілля Покровського району — 195 осіб.

За останній тиждень з небезпечних територій евакуйовано 196 дітей разом із батьками або законними представниками. Найбільше також — із Добропілля.

Як відомо, обов'язкова евакуація дітей із прифронтових територій Донецької області проводиться з серпня 2023 року.

Нагадаємо, з міста Дружківка та чотирьох сіл Андріївської громади на Донеччині почали обов'язкову евакуацію родин із дітьми.

Раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що у напівоточеному Покровську залишаються 1327 мирних жителів. На жаль, їх евакуація наразі майже неможлива.

Донецька область евакуація діти примусова евакуація війна
